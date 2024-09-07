讓愛犬擔任婚禮攝影師　捕捉甜蜜瞬間還不忘偷吃趣事：果然是你

不久前，一對英國情侶舉辦了一場有愛的婚禮。同時，她們還特意邀請了愛犬「巴比」來擔任婚攝助理，希望用牠的視角來紀錄這場婚禮。



儀式開始前，她們將GoPro綁在了巴比的背上，讓牠可以自由行動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

讓愛犬擔任婚禮攝影師，會拍下什麼畫面？（tiktok@sashaleephotography）

巴比很喜歡成為大家的目光焦點，因此，即使牠背上綁着攝影機，也很快就適應起了攝影助理的工作。

當狗狗在拍攝時，別人也在拍攝狗狗：

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巴比完成的很出色，但最搞笑的是，牠竟然還錄下了自己偷吃開胃菜的全過程哈哈哈！

（tiktok@sashaleephotography）

不得不説，這場婚禮因為有了巴比的秘密視角，真的增加了很多幸福與歡樂啊～

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