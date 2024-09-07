貓奴本來要去觀看親女兒比賽 途中遇到浪貓小貓 結果成救援奇遇
撰文：貓與愛的世界
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網友的女兒要在學校裏參加長曲棍球錦標賽，邀請她來參觀。
就在網友到達女兒學校的時候，突然聽到了有小貓的哭聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
因為網友一直在跟動物救援中心合作，做寄養之家，她很喜歡貓，聽到貓咪的哭叫聲，下意識地尋找過去。
然後就在灌木叢裏發現了一隻小小隻的橘貓。
這隻橘貓哭鬧不止，似乎是在求救，但看到網友又特別緊張，一直躲避救援。
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但網友很有耐心，用隨身攜帶的餅乾引誘牠，並坐到小貓的身邊獲取牠的信任。
就這樣拉近關係將近45分鐘，網友終於救下了這隻小貓，並快樂地帶牠回家了。
而正在比賽的女兒：我媽呢？？？
後來，小貓經過短暫的隔離後，融入了網友的家，牠將會在社會化訓練後尋找永遠的主人~
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