路邊撿無辜眼神小「麻煩」　從此與貓咪結下不解緣：最可愛的負擔

路邊撿到大「麻煩」？一名網友在Dcard上發文分享朋友近期撿到小奶貓，就這樣稀裡糊塗地成了爸爸，還幫小貓取名叫「麻煩」。在文中也附上朋友傳來的照片和「麻煩」的Instagram帳號，軟萌又迷你的模樣大批網友暴動留言「太可愛」，更是有不少網友留言分享自己的收編經驗。



原PO曝光收編經過，表示突然收到朋友的私訊說撿到一隻貓咪，之後再收到訊息已經是「我帶去看醫生了，我要當爸爸了」，他補充朋友剛好前一天還嚷嚷說想撿到一隻貓，結果隔一天就撿到長的像石虎的小奶貓，他還提到自己幫朋友取了個名叫「麻煩」，因為一想到去看醫生時，獸醫助理會說「麻煩的主人進來」他就覺得很好笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

偶然的機遇下，撿到這隻小麻煩。（instagram@mafan_826）

「麻煩」只有三個禮拜大，所以體型還很小，目前有脫肛跟寄生蟲問題，正透過吃藥慢慢改善。看到朋友撿到這麼可愛的貓，原PO非常羨慕，表示自己很常在路上撿到貓，不過都沒有那麼小隻，直呼「他到底是怎麼辦到的」。

天外降下的緣分吸引不少網友紛紛留言：

「好久沒有看到這個size的小貓孩了」、

「他的小耳朵好可愛」、

「太可愛了，我家的也是撿到的，當時大概3個月」、

「媽呀超可愛，發瘋」、

「所以去警察局找麻煩的笑話是真的」，



還有不少人分享自己過去也是在路上撿到的貓星人，提醒「麻煩」的主人珍惜這個最可愛的時期，更是有人直接列出收編流程「一、撿到貓」、「二、抱著去給獸醫看」、「三、獸醫說要植入晶片，要記主人名，什麼文件都簽然後付錢」、「四、一個不小心成為貓主人」。

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