被貓咪踩腳是福氣？揭露這行為背後4個含意　有話要說外還有其他

許多鏟屎官常常被家裡的貓咪莫名其妙踩一腳，究竟牠是故意的，還是有意的？



日本寵物網《ねこちゃんホンポ》日前盤點貓咪踩腳最常見的4個原因，快來看看你家的貓咪到底想和你說什麼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 有事相求

對於不會說話的貓咪來說，爪子是一個很好的溝通工具，透過踩主人的腳可以傳達「我餓了」、「請打掃廁所」等需求。所以當你被貓咪輕輕踩了腳之後，可以靜靜地跟隨著貓咪，牠可能就會把你帶到想請你幫忙的地方。

2. 吸引注意

有時候貓咪踩主人的腳並沒有什麼特別的請求，只是單純想引起主人的注意，告訴你「我在這裡」。此時不妨花點時間陪伴貓咪，尤其是家中有其他貓或孩子的飼主，貓咪更容易感覺自己被忽視。

3. 地板很冷

貓咪基本上是比較怕冷的動物，對地板的溫度很敏感，如果地板太冷便會將頻繁踏腳，或是將腳踏到主人的腳上。所以在寒冬季節，最好為房間供暖或者鋪上地毯，夏天冷氣也不要開太強，室溫最好保持在20至25度左右。

4. 磨蹭氣味

貓咪經常會磨蹭主人的身體以留下自己的味道作為標記，尤其是在主人剛洗完澡或是從外頭回家的時候，貓咪發現自己的氣味變淡了，便會重新利用臉頰或下巴來蹭主人，只是常常在磨蹭時不小心踩到主人的腳。

貓咪踩人的腳雖然看似是故意捉弄的行為，但其實貓咪如果不夠信任一個人，絕對不會輕易接近對方的腳邊，所以能有幸被喵皇踩一腳，也算是鏟屎官的一種福氣了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】