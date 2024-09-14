義工救出17公斤流浪巨貓 即展開強制減肥 網民：牠看起來不可憐
撰文：貓與愛的世界
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最近，俄羅斯動物救援組織在一家醫院的地下室，救出了一隻巨大的流浪貓，被發現的時候牠竟然有38磅，體重是一般貓的好幾倍！
很多人都好奇這隻貓的來歷，畢竟比一般家貓還要胖的流浪貓，到底是咋吃的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
經過調查後發現：小貓名叫「麵包屑」，牠被主人拋棄後，就跑到當地一家醫院的地下室定居了。
可能是看貓比較可憐，於是醫院的醫護人員一直在偷偷餵牠，這導致小貓越來越胖。
所以算是比較特殊的案例：雖然是流浪貓，但被溺愛了~
麵包屑被救出了地下室，但由於牠太胖了，無法行走，需要人抱着。
流浪貓也可以這麼肥胖！
出於對牠的健康考慮，救援人員也為其制定了減肥計劃，希望牠能恢復到一般貓咪的體重。
就祝福麵包屑減肥成功吧！
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