義工救出17公斤流浪巨貓　即展開強制減肥　網民：牠看起來不可憐

最近，俄羅斯動物救援組織在一家醫院的地下室，救出了一隻巨大的流浪貓，被發現的時候牠竟然有38磅，體重是一般貓的好幾倍！



很多人都好奇這隻貓的來歷，畢竟比一般家貓還要胖的流浪貓，到底是咋吃的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經過調查後發現：小貓名叫「麵包屑」，牠被主人拋棄後，就跑到當地一家醫院的地下室定居了。

義工救出可憐的流浪貓（instagram@matroskin_prm）

可能是看貓比較可憐，於是醫院的醫護人員一直在偷偷餵牠，這導致小貓越來越胖。

所以算是比較特殊的案例：雖然是流浪貓，但被溺愛了~

雖然流浪，但牠似乎吃得很好。（instagram@matroskin_prm）

麵包屑被救出了地下室，但由於牠太胖了，無法行走，需要人抱着。

流浪貓也可以這麼肥胖！

出於對牠的健康考慮，救援人員也為其制定了減肥計劃，希望牠能恢復到一般貓咪的體重。

就祝福麵包屑減肥成功吧！

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