去散步結果家裏多了新成員 女兒嬰兒車變貓咪救護車 結局很有愛
撰文：貓與愛的世界
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網友@Nia Briana 用嬰兒車推着自己女兒去外面散步，突然她注意到女兒很煩躁，就蹲下來要哄孩子。
這時候，突然就聽到了附近的灌木叢裏傳來了小貓的哭聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友覺得很奇怪，就走過去瞧，然後看到了一隻在紙盒子旁邊徘徊的小貓。
牠似乎是被遺棄了，周圍沒有水，沒有食物，貓貓看起來特別驚慌，一直在喵喵叫。
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因為網友家也有一隻橘貓，5年前她也以類似的方式救下了牠，所以她知道該怎麼做。
搜索了一周，確認周圍沒有其他小貓，也沒有貓媽媽後，她決定收養這隻貓貓。
是緣份呀！
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於是，她將小貓放在了嬰兒車的下方，帶牠回家，後續並預約獸醫進行了檢查。
貓貓就這樣很幸運的成為了家裏的一員~
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以為自己不會喜歡貓咪 結果一場拯救的邂逅 人貓情緣從此展開熱情貓咪遇上暖心維修工 離開前更送上極有誠意小禮物：真可愛流浪貓被困300年歷史教堂地下室 救援過程像拍電影 盼永遠的家貓咪也會「影分身」術 原來鄰居也有養貓 哪誰才是家中主子？貓奴本來要去觀看親女兒比賽 途中遇到浪貓小貓 結果成救援奇遇帶新領養貓咪去做身體檢查 獸醫告知驚人秘密：原來牠是男的加護室小貓的成長記 被人類寵愛外還有暖心貓老師：滿滿的幸福貓咪守候著奴才將餅乾搬家 虎視眈眈想嘗一口 喵：舔舔可以嗎？
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