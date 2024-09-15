去散步結果家裏多了新成員　女兒嬰兒車變貓咪救護車　結局很有愛

網友@Nia Briana 用嬰兒車推着自己女兒去外面散步，突然她注意到女兒很煩躁，就蹲下來要哄孩子。



這時候，突然就聽到了附近的灌木叢裏傳來了小貓的哭聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

草叢裏有小貓咪出現（tiktok@niabriana9）

網友覺得很奇怪，就走過去瞧，然後看到了一隻在紙盒子旁邊徘徊的小貓。

牠似乎是被遺棄了，周圍沒有水，沒有食物，貓貓看起來特別驚慌，一直在喵喵叫。

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因為網友家也有一隻橘貓，5年前她也以類似的方式救下了牠，所以她知道該怎麼做。

搜索了一周，確認周圍沒有其他小貓，也沒有貓媽媽後，她決定收養這隻貓貓。

是緣份呀！

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於是，她將小貓放在了嬰兒車的下方，帶牠回家，後續並預約獸醫進行了檢查。

貓貓就這樣很幸運的成為了家裏的一員~

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