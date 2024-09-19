金毛變身成賣花童 靠賣萌衝業績超出預期 網民支持：幫牠加罐罐
撰文：聯合新聞網
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對許多人來說，貓貓狗狗是相當療癒的存在，甚至現在也有不少寵物咖啡廳、貓狗景點，讓民眾是願意特地去朝聖，顯見毛小孩當道的力量。
根據陸媒報導，近日有飼主帶著狗狗到雲南旅遊，順道讓狗狗充當起「賣花童」，沒想到還成功吸引不少遊客上門光顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
飼主楊先生表示當時帶著金毛尋回犬到雲南大理旅遊，因為狗狗滿喜歡背著籃子，於是突發奇想，讓狗狗背著籃子賣起玫瑰花來。沒想到反應是比預期中還熱烈，不論是當地居民或遊客都被狗狗可愛的模樣吸引，平均一天可以賣出100枝花，收入約100塊人民幣，讓網友直呼真的是「狗來富」。
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畫面中可以看到阿金非常懂得「待客之道」，面對大人小孩都表現得友善又乖巧，網友們看到這一幕也直呼飼主腦子腦筋動得很快，剛好遇上七夕情人節，邊旅遊邊讓狗狗賺點盤纏的確是不錯的點子，於是在底下紛紛留言：
「顏值即正義」、
「要我遇到也會想買」、
「狗狗很加分」
表示狗狗這麼招財，飼主要幫牠買罐罐加菜才是呢。
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