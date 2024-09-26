喵星人心事你知道嗎？4個行為代表牠不爽了 避免踩到這些地雷
撰文：聯合新聞網
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貓咪天生具有很強的警覺性，一旦受到傷害就會變得害怕，並會決定與對方保持距離。
韓媒Animaltoc便指出，貓咪出現4種典型行為，代表牠已經對你產生不信任感，希望你「別再靠近了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1. 躲起來或逃到高處
當你接近貓咪，牠們就逃跑或躲起來，說明牠並不希望你靠近，因為貓咪感到威脅時會想找一個隱蔽處躲起來，或是逃到高處觀察狀況，以保障自己的安全，獲得心理上的安寧。
2. 始終保持距離
當貓咪面對一個感覺不值得信任的人，會盡量與對方保持距離，就算對方試圖接近或觸摸自己，貓咪也會立即退後，甚至會伸出爪子嚇阻對方。
3. 耳朵往後貼
當貓咪對某人感到害怕或憤怒時，牠們會將耳朵向後貼，向對方傳達自己對當前情況的不適及焦慮，希望對方不要繼續靠近。
4. 發出嘶嘶聲或哈氣
當貓咪發出嘶嘶聲或低吼哈氣，表示牠們正在對你發出最後警告：「再靠近一步，我真的會攻擊！」此時就不要再試圖與貓咪接觸了。
如果非常不幸的，你已被貓咪視為無法信任的人，也不要輕易放棄，我們依舊可以採取積極主動的措施來重建與貓咪之間的關係，包括多花時間照顧貓咪的生活起居，互動時輕聲細語、動作輕柔，也不要強迫觸碰你的貓咪。雖然與愛貓重修關係的時間可能需要耗費不少時間，但只要保持耐心，總有一天喵星人就會重新為你敞開心房。
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