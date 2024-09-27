將全店最笨哥基犬帶回家　經訓練後發現牠有多項驚人才能：賺到了

有飼主上寵物店貪便宜買了一隻特價的哥基，老闆說因為太笨沒人要，她帶回家後盡心盡力訓練教會了許多技能，笑稱自己賺到了一隻天使狗狗。



一名飼主上月到寵物店買狗，老闆說店裡剩下一隻哥基，因為是全店最笨的所以沒人要，如果她要就便宜賣，她基於貪便宜二話不說立刻帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主教牠握手。（小紅書）

回到家後飼主發現這隻哥基真的有點笨，明明隔著籠子硬要拿球、不明原因狂挖牆角等，出現一些難以理解的動作，她本來想說也許再養一陣子就好了，但還是決定發憤圖強主動矯正。

+ 7

飼主花了很多苦心教導牠許多技能，這隻哥基學會了轉圈、你丟我撿、定點上廁所、握手、聽指令才吃飯等，證明牠不是一隻笨小狗，飼主得意地說「這次是我賺了，簡直是天使小狗」。

網友表示：

「快去找老闆討名譽損失費」、

「狗狗笨沒關係，反正又不考大學，健康快樂就好」、

「哥基本來就是很聰明的狗」、

「能定點上廁所很厲害」、

「我原價買的都比特價的笨了」、

「小姐姐不考慮開班授課嗎」。



延伸閱讀：雪橇犬阻大門關上遭主人痛罵 還躲桌旁滿臉委屈 真相很溫暖感人（點擊連結看全文）

延伸閱讀：

回響／兩岸通水生態危機 金門將嚴謹檢測與淨化

苗栗警發現蘇卡達象龜 若無人認回9月5日開放領養

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】