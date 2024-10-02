西摩犬魅力沒法擋　主人帶牠遊世界　牠將歡樂帶給途人：超級可愛

被人稱之為微笑天使的西摩犬有着一身雪白的毛髮和治癒的笑容，光是看着，心情就會變好。



德國網友@wanderlust_samoyed 經常會在自己的社交平台分享西摩犬「Felix」的日常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

微笑天使的笑容，太可愛了。（instagram@wanderlust_samoyed ）

因為牠可愛又聰明的模樣，人氣也是非常的高，是一隻實打實的網紅小狗。

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網友因為喜歡旅遊，帶着Felix遍行了歐洲許多角落。而只要Felix經過的地方，路人都會情不自禁的想要停下來拍照、摸摸牠。

將歡樂帶給身邊人（instagram@wanderlust_samoyed ）

不得不説，小傢伙也太會擺姿勢了，簡直超級可愛哈哈哈！

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