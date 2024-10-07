本想將流浪貓收養回家 沒料到牠卻不適應 最終：留下來看店吧
撰文：貓與愛的世界
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網友是一家二手車店的店長，在他家車店附近有很多流浪貓，但大多都和人類保持距離。
直到某天，一隻奶牛貓跑來求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友看牠瘦了吧唧，就餵了牠一個三明治，還買了貓糧給牠。
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從此，小貓就賴下不走了，還擁有了一個名字→→「保羅」。
在網友的精心照顧下，保羅變胖了，毛也蓬鬆了起來，特別可愛。
保羅很喜歡網友，真的是他走到哪就跟到哪。網友一看，要不就把牠收養吧，然後給貓帶回家了。
結果，保羅各種不適應，在家就害怕，沒辦法只能給牠帶回車店，然後給牠搭了個窩。
這下保羅滿意了，不停賣萌征服了車店所有員工的心。後來，保羅被網友認證為車店合夥喵以及保安。
額，雖然職位差別有點大，但小貓愉快接受了哈哈哈~
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