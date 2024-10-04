社區舉辦我家有貓活動　過百貓奴熱情參與　藉小訊息了解喵星人

美國明尼蘇達州阿波利斯市有一個叫做「Wedge」的社區，網友@John Edwards就是社區的居民，也是一位自媒體博主，他很喜歡在自己的街區散步，並且會拍一下遇見的小貓，然後曬到網上。



可能是想讓更多人體會到發現一隻小貓的快樂，網友就在2017年的時候舉辦了一個小型的「貓咪之旅」活動，邀請喜歡貓的小夥伴一起找貓貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你也想參與這次的貓咪之旅嗎？（wedgelive）

活動舉辦的很成功，於是今年，又舉辦了一場「貓咪之旅」，這次規模超大，有上百位喜歡貓的小夥伴一起參加。

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社區裏的養貓人可以登記自家貓的訊息，提高大家找貓貓的幾率。還有小夥伴會在房子外貼小貓的資料啊，或者用牽引繩帶貓貓出門……

讓大家偶遇，順便讓更多人看到自家小貓的可愛。

參與者每次發現貓貓的時候，都會一起歡呼，然後瘋狂誇誇小貓咪~感覺小貓的胸膛都挺的更直了呢！！

因為活動舉辦的很成功，所以明年6月還會再來一次~

網友還說：以後的規模可能更壯大哦~羨慕，想去！

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