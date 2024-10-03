厭世面貓有新拍檔　兩貓咪秒成好兄弟　網民：強強聯手臭味相投

早前，收容所接收了一隻流浪貓「卡特」。



牠是那種性格比較粗魯的小貓，非常討厭人，見人就罵，這導致幾乎沒有人想收養牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻臭面貓在一起，氣氛有點緊張。（ExploitsValleySPCA）

但志願者覺得壞脾氣只是卡特的假象，牠只是太害怕了。

於是，大家不知疲倦地幫助卡特學會社交，讓牠對人類建立起信任。

大概用了半年多的時間，卡特終於好轉了一些，跟那些性格穩定的貓相處ok，還不罵人了。

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收容所的另外一隻喪彪是「亨利」，牠是典型的暴君，極度討厭同伴，領地意識很強。

牠會欺負新來的貓，折磨老貓，毆打兩腳獸。

這導致亨利是所裏第二個釘子戶，長得漂亮，但脾氣暴躁，來N個月，無人問津。

一次偶然的機會，亨利和卡特見面了，大家本來以為這倆會打起來，沒想到成好哥們了。

牠倆總待在一起，似乎有彼此在身邊就特別自在。

有人就說了：「強強聯手，臭味相投了吧！」

幸福的生活（ExploitsValleySPCA）

你別說，你還真別說！

確實！

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