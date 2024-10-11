將流浪狗帶回家第1天牠便逃家　出走13公里為找女友？結局有驚喜

美國加州一名女網友分享，爸爸某天到了農場發現一隻神似已故愛犬的浪浪，二話不說便把牠帶回家收編，卻沒料到狗狗當天就逃家離開。直到隔天爸爸又在同個農場發現那隻狗，才知道原來牠獨自走了8英里（約12.9公里）只為了再見牠的女友一面。



該名女網友在Tiktok（@meeshcaroon）分享一件趣事，爸爸前陣子在農場發現了一隻狗狗，巧的是那隻狗長得和家裡曾養過的已逝愛犬非常像，爸爸一看到就決定將牠取名為「Tommy」並且帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名男子收編了與已故愛犬神似的浪浪，沒想到牠當天就逃家去找女友。（tiktok@meeshcaroon）

女子表示爸爸帶狗狗回到家後沒多久又出門，不過才隔了大約一個小時，Tommy竟然就此消失毫無音訊，讓爸爸回到家後感到相當錯愕。

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直到隔天一早，男子決定到距離8英里遠的農場碰碰運氣，沒想到真的發現Tommy就在眼前，而身旁還多了一隻「女朋友」，他索性愛屋及烏把另一隻狗也帶回家並取名為「Sawyer」。

未料兩隻狗狗的愛情故事並未就此告一段落，隔了大約一個月後Sawyer被發現其實懷孕了，後續一共產下了7隻小奶汪，原本只預計收編一隻狗卻暴增到「2+7隻」，溫馨的故事讓網友看了大讚

「你爸爸真的是個了不起的英雄！」

「爸爸好可愛」「謝謝你們救了他們」。



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