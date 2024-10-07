小狗想偷吃遭阻止　大狗智慧身教要遵守家規　網民：比大部分人好

汪星人代代相傳的良好家教。網友「是陳時宜呀」日前分享一段短片，一隻小狗狗本來想爬上桌吃人類的食物，卻沒注意到大狗早已在身後盯著看，一個向前就輕咬小奶汪示意牠不行這樣做，超有靈性的畫面讓主人相當動容。



從畫面中可以看到，兩隻小狗狗本來都在地上，其中一隻似乎受不了從桌上傳來陣陣撲鼻的香味，忍不住爬上桌想偷吃肉肉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大狗狗悉心教導小狗，要守家規呀！（是陳時宜呀）

不料大狗卻早就料到小狗心性還不夠穩重，輕輕咬住耳朵要牠趕緊下來。事後小狗依然抬頭看著香味傳來的地方，但不敵大狗在旁默默守護，最後只好識趣地往一旁走開。

+ 3

狗狗的完美身教讓許多網友看了忍不住讚嘆，

「聽媽媽話少挨一頓揍」

「田園犬的修養」

「家教比大部分人類好」

「小時候看到上桌偷吃的小土狗，一定是沒教好！」

「狗媽媽的眼神好動人」

「這就是家教」。



延伸閱讀：比熊犬有一種堅持 鞋子要整齊排好 你家玄關也有這麼可愛一幕？（點擊連結看全文）

+ 6

延伸閱讀：

出國誰顧貓咪？她想請保母又怕出意外 過來人：牠們很認環境

淨灘撿1.5公尺「又臭又長海參」 超巨尺寸GG被送進博物館冰箱保鮮

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】