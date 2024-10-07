小狗想偷吃遭阻止 大狗智慧身教要遵守家規 網民：比大部分人好
撰文：聯合新聞網
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汪星人代代相傳的良好家教。網友「是陳時宜呀」日前分享一段短片，一隻小狗狗本來想爬上桌吃人類的食物，卻沒注意到大狗早已在身後盯著看，一個向前就輕咬小奶汪示意牠不行這樣做，超有靈性的畫面讓主人相當動容。
從畫面中可以看到，兩隻小狗狗本來都在地上，其中一隻似乎受不了從桌上傳來陣陣撲鼻的香味，忍不住爬上桌想偷吃肉肉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不料大狗卻早就料到小狗心性還不夠穩重，輕輕咬住耳朵要牠趕緊下來。事後小狗依然抬頭看著香味傳來的地方，但不敵大狗在旁默默守護，最後只好識趣地往一旁走開。
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狗狗的完美身教讓許多網友看了忍不住讚嘆，
「聽媽媽話少挨一頓揍」
「田園犬的修養」
「家教比大部分人類好」
「小時候看到上桌偷吃的小土狗，一定是沒教好！」
「狗媽媽的眼神好動人」
「這就是家教」。
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