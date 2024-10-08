放工回家貓咪總能給你驚喜　還能疲勞盡消？網民：不是血壓飇升？

下班回到家，一開門看到家裏的貓貓們，心情瞬間就暢快了。



鏟屎官@五一咪豬也是這樣，下班回家一開門，看到兩隻貓都在爬架上，一天的疲勞都消失了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

等等，確定是疲勞都消失了，而不是血壓飆升嗎？

我看到第一眼就被嚇了一跳，兩隻貓在家怎麼把爬架都搞歪了啊？

要不是牆撐着，恐怕已經倒下來了吧。看多少眼都是爬架歪了，本來以為又看到了貓貓搞破壞，鏟屎官血壓飆升系列。沒想到鏟屎官的態度一反常態，這是怎麼回事？

鏟屎官看到的畫面和網友們看到的畫面有什麼不同嗎？

一開始，鏟屎官沒意識到大家理解的畫面跟她本人看到的畫面有不同，反應過來後解釋，並放出了一張爬架的完整圖。

原來，他們家的貓爬架本身就是歪的！

回家看到這一幕，血壓會瞬間飆高！（小紅書＠630304780）

哈哈哈，原來大家都錯怪貓貓了。

其他貓咪帶給你的驚喜圖：

我們總説眼見為實，但其實有時候眼見了不一定是真的。

牀上有一把黑色的雨傘？

貓：

我是一隻黑貓！

這裏有貓呀！（擼貓教授提供）

當貓躺在一把大大的鑰匙上，就成了一隻上了發條的貓。

是手動玩具貓？（擼貓教授提供）

第一眼望去真是驚呆了，右邊貓貓的嘴巴怎麼那麼大？竟然可以含住整個貓貓頭，而橘貓卻毫無反應，這不科學啊！

要發生命案了？（擼貓教授提供）

湊近了看，還是右邊的貓一口含住大橘的腦袋。誰來了都得説右邊的貓貓嘴巴大！

這樣也能睡著（擼貓教授提供）

難道這就是愛？（擼貓教授提供）

你敢信？原本養的是兩隻貓，一不小心就融合成了一隻貓，變成一隻雙頭貓。

融合得天衣無縫，看不出來是假的。

是兩貓融合失敗了嗎？（擼貓教授提供）

畫一幅簡筆畫，就應該是下邊這樣子。

抽象畫（擼貓教授提供）

但是很快雙頭貓就分開了，又變成了兩隻貓。

孖生兄弟（FB@Cherie Tu）

遠遠看去，以為貓咪把車頂砸出了一個坑。

一定是貓咪太重，壓壞了車頂！（擼貓教授提供）

仔細一看發現這車本來就是這個造型，跟貓貓無關。

貓太重！不許異議（擼貓教授提供）

家中驚現無頭貓？這也太嚇人了吧！

回家看到，貓咪的頭不見了？（擼貓教授提供）

貓：怕啥呢，我可是一隻可愛的小貓咪！

別嚇我可以嗎？（擼貓教授提供）

看着貓咪的肚子，鏟屎官感覺咋那麼眼熟呢？

非常眼熟，但一下子又説不上來是什麼。

這麼肥美。（FB@Osamu Chen）

直到看到盒子裏的魚，那種熟悉的感覺總算説得通了。

把肥貓錯看成魚肉（FB@Osamu Chen）

就很奇妙的感覺，第一眼望去全都看錯了。

你們第一眼看錯了幾個？

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