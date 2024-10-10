金毛一副生無可戀樣子　只因主人回家總要這樣做　汪無語：又來了

這天，網友@fernandaamiller_剛回家，一眼就看到了家裏的大金毛“Benny”正趴在地板上休息。



於是，不等小傢伙反應，下一秒，網友就熱情的撲到了牠的身上，開始一連串的擁抱加上索吻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而Benny呢，好似是對於網友的一系列行為已經司空見怪，看起來是相當的無奈，牠無神的表情加上有些僵硬的肢體，就好像是在説：

煩人的人又來了！

Benny的生活日常，聽訓話、跳跳舞、被強吻！（tiktok@fernandaamiller_）

不過，有一說一，也不怪Benny，畢竟根據網友所説，自己只要在家，每5秒鐘就會想要抱牠一次，因為在她的心裏，她們是彼此最親暱的夥伴。

Benny的生活日常，聽訓話、跳跳舞、被強吻！

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而其實，Benny也是很黏網友的，每天早晨都提供叫起牀服務，會跳到牀上趴在網友的身上討抱抱。

Benny的生活日常，聽訓話、跳跳舞、被強吻！（tiktok@fernandaamiller_）

果然，愛都是相互的！

有什麼東西要掉下來了？

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