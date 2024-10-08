貪玩小狗將頭卡到保溫杯中　消防員用1招成功救出獲網民狂讚

大陸浙江省 杭州的一隻小奶狗不慎將自己的頭卡在了主人的 保溫杯裡，消防員用切割機將其解救，相關影片引發大陸網友熱議。



據《杭州日報》2日報導，9月30日，這隻名叫「七寶」的茶色小奶狗不慎被主人的保溫杯卡住頭，怎麼努力也無法掙脫。對此，主人哭笑不得，向當地消防部門救助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大陸浙江省杭州的一隻小奶狗不慎被主人的保溫杯卡住頭。（微博）

網傳影片顯示，七寶的主人一邊與消防員商量營救方案，一邊安撫渾身發抖的七寶不要怕。消防員確認方案後拿出切割機，伴隨著尖銳的金屬切割聲和火花，分兩次從不同角度切開瓶身，終於將其解救，期間不忘給渴壞的七寶餵水。

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9月30日，消防員動用切割機，將小奶狗從保溫杯中解救出來。（圖／翻攝自微博）

這一影片在抖音上迅速收獲近10萬點讚，可憐又可愛的小奶狗引來不少大陸網友打趣：

「問君能有幾多愁？恰似保溫杯卡狗頭。」

「見過熊孩子，沒見過熊狗子。」

「從此牠對杯子口有陰影了。」



還有不少網友表示好奇：「牠的頭是怎麼進去的？」「這麼大的聲音，恐怕耳朵都聾了。」

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