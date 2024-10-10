狗狗弟弟被圍欄困著 黑貓姐姐深情一跳融化千萬網民心：是真愛呀
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友新養了兩隻小狗，因為年紀小，牠們實在是太鬧騰了，還愛拆家。
於是，網友就用墊子做了一個圍欄，隔出了一個狗狗空間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗發現自己被困住後，非常崩潰，牠們一次又一次的試圖爬過圍欄，但墊子太高了，辦不到。
而一旁的小貓姐姐卻很輕鬆地就跳到了圍欄上面。
+7
網友本以為，貓貓會直接拋棄狗狗們，來到自由的空間，卻沒想到牠看到狗弟弟可憐又無助的樣子心軟了。
小貓直接跳了回去，選擇和狗狗們待在一起。
並向鏟屎官發出懇求的目光：「歐盆則道！」
說你呢，兩腳獸，還不快開門！
延伸閲讀：流浪貓咪兄弟飄泊多年 小區內暖心女子這樣做 兩貓生從此不一樣（點擊連結看全文）
+2
本想將流浪貓收養回家 沒料到牠卻不適應 最終：留下來看店吧放工回家貓咪總能給你驚喜 還能疲勞盡消？網民：不是血壓飇升？貓狗誰更聰明？科學家以腦容量大小與社會性 最終得出這樣結論社區舉辦我家有貓活動 過百貓奴熱情參與 藉小訊息了解喵星人流浪貓遇上車禍 當眾人以為貓咪快死時 沒想到有奇蹟出現了厭世面貓有新拍檔 兩貓咪秒成好兄弟 網民：強強聯手臭味相投
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】