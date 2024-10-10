狗狗弟弟被圍欄困著　黑貓姐姐深情一跳融化千萬網民心：是真愛呀

撰文：貓與愛的世界
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網友新養了兩隻小狗，因為年紀小，牠們實在是太鬧騰了，還愛拆家。

於是，網友就用墊子做了一個圍欄，隔出了一個狗狗空間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑貓姐姐真的很照顧小狗狗們。（youtube@Old School）

狗狗發現自己被困住後，非常崩潰，牠們一次又一次的試圖爬過圍欄，但墊子太高了，辦不到。

貓咪輕鬆跳到圍欄上方。（youtube@Old School）

而一旁的小貓姐姐卻很輕鬆地就跳到了圍欄上面。

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網友本以為，貓貓會直接拋棄狗狗們，來到自由的空間，卻沒想到牠看到狗弟弟可憐又無助的樣子心軟了。

小貓直接跳了回去，選擇和狗狗們待在一起。

並向鏟屎官發出懇求的目光：「歐盆則道！」

喵：奴才還不開閘，放我們出去。（youtube@Old School）

說你呢，兩腳獸，還不快開門！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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