車主無視引擎內有被困小貓仍繼續開車　消防員45分鐘生死營救

最近，英國西約克消防隊接到了報案，有人聽到家附近的一輛汽車裏傳來的貓叫聲。



消防員立刻前往現場發現：有一隻6周大的小貓被困在汽車引擎裏，雙腿骨折，他們花了45分鐘才將貓救下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

消防員全力拯救貓咪（youtube@West Yorkshire Fire and Rescue Service）

後來，小貓被當地的救援組織接收了。

整件事最讓人無語的是：當消防員聯繫主人救貓的時候，車主竟然表示很早就發現小貓了，但他太忙了沒工夫處理，所以白天他還是繼續開車。

呵呵，是真忙啊。

幾經辛苦，終於把貓咪救出。（youtube@West Yorkshire Fire and Rescue Service）

好在小貓福大命大，牠被取名為「Ota」，雖然雙腿骨折，但沒有其他嚴重的傷勢，目前正在接受治療。

希望貓貓早日恢復健康呀~

通過這件事，也提醒大家：

現在天一天比一天冷了，家裏有車的小夥伴們開車前一定要記得檢查車子，敲擊一下車身，幫助躲藏在車裏的小動物及時離開哦~

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