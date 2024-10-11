下圍棋時小貓突然加入戰局　是棋魂覺醒？網民：塔矢亮的喵之一手

網友的老爸是個圍棋愛好者，閒下來的時候就很像喜歡坐在棋盤面前，深造自己的棋技。



有一天，老爸正自己跟自己對弈的時候，老媽突然帶貓過來搗亂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸一看連忙阻止，不讓她碰自己的寶貝棋盤。

貓咪也要來場圍棋對戰。（youtube@奥田一實）

「不讓碰我就不碰了唄！」很快，老媽走了，但小貓卻留了下來。

牠對這盤棋也蠢蠢欲動，先是用小爪子碰觸棋子。

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老爸覺得這一幕特別有意思，就將棋子放好，看貓貓咋移動牠們。

重點是小貓真的有在思考誒！

貓：

下一步我要下在哪裏呢?

emmm…雖然貓貓選手非常認真思考了，但還是沒有章法。

玩了一會之後，就開始舔棋子了…

貓（舔舔舔）：

難吃！

這小樣子，給嗜棋如命的老爸逗得哈哈大笑！

有一說一，如果下棋的時候，對手是一隻貓，就算牠下棋耍賴，也會很開心吧哈哈哈！

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