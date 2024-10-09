愛貓住院幾天被接回家　樣子消瘦變瞇眼猴子　網民：是同一隻嗎？

到獸醫院住院會被掉包？一名女網友表示自己的貓咪因為生病住院，原本住院前圓滾滾又漂亮仙氣，豈料住院幾天後感覺整隻貓都被掉包了，不但身形消瘦、眼睛也總是瞇起來，跟原本的模樣差非常多。



小紅書一名網友「安靜一點」日前發文表示自家漂亮的圓眼胖虎斑貓因為生病到動物醫院住院幾天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（小紅書@安靜一點）

等到牠病好了可以回家時，卻發現愛貓變成另一隻貓咪，儘管身上的虎斑紋還是一樣，但貓咪原先擁有圓圓的眼睛跟胖胖的身材全沒了，只剩一隻瘦到像猴子、眼睛總是瞇起的貓咪，讓她傻眼直呼「只是住幾天院怎麼會變成這樣」。

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前後對比照在網路上瘋傳吸引超過萬名網友按讚，網友留言表示：

「這是被掉包了吧，差異好大好可怕」、

「應該還是你家貓沒錯，只是因為動物醫院對牠們來說是個無法放鬆的緊張地帶，肯定都沒吃什麼飯才會變成這樣」、

「我覺得是因為你的貓見到流浪貓，學會了浪貓那種瞇眼不屑的表情」、

「寵物醫院對貓來說是個非常可怕的地方，空氣裡都是奇怪的味道、耳邊無休止有狗的咆哮，還有來來去去的人，哪可能不變樣」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】