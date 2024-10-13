被遺棄狗狗在收容所待了19個月變得黯淡無光　義工：牠對人類絕望

一隻天性活潑開朗的狗被飼主棄養丟到收容所，牠每天都會笑臉迎人，結果隨著時間一天天過去，狗狗發現自己真的沒人要，竟然性格大轉變，對狗生完全絕望，見到人再也不會笑，每天就瑟縮在籠舍內一臉陰鬱。



Tiktok帳號「@goodboygonehome」日前分享了一段令人心碎的影片，美國一間收容所內一隻叫做艾斯皮(Espy)的狗狗在2023年初慘遭飼主棄養，活潑開朗的牠一進到收容所後並沒有因為飼主不要牠感到難過，每天都會笑臉迎人的對待每一位收容所員工以及前來認養會的民眾，不放過任何一個可以找到幸福家庭的機會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但隨著日子一天一天過去，艾斯皮雖然都會出現在收容所每周的認養會上，牠也一樣開心活潑的對著人類微笑，做出一切會討好人類的行為，可是卻遲遲沒有任何人想領養牠。19個月過去了，如今的艾斯皮疑似認為自己已經完全被拋棄，遇見收容所志工或是民眾都完全不搭理，每天就陰鬱的瑟縮在籠舍中，彷彿已經完全放棄生存。

影片在網路上吸引超過百萬網友觀看，不少網友見到艾斯皮前後巨大差異感到非常難過，留言表示

「人類對不起你，可憐的孩子」、

「真的很心痛，這麼乖巧的狗狗發現自己真的沒人要，就這樣對狗生絕望」、

「拜託有什麼好心人可以領養牠，看到牠這樣落寞好難過」。



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