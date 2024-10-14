夜半感到被某人盯著　睜眼看到愛犬叼著飯碗守候在旁：肚子餓壞了

一名正在睡覺的女主，感覺身邊有生物靠近，嚇到彈跳起來，結果竟是肚子餓的狗狗咬著狗盆靜靜地等待女主起床餵食，是說，到底是有多餓啦，半夜站在別人床邊嚇死人。



社群網站X有網友上傳一段從監視器錄到的畫面，只見房間內女主睡的正香，一旁只見一隻狗狗宛如銅像般坐著不動，嘴裡緊咬著狗盆看向遠方。

如果一直被人盯著睡，會感到不適的。（x@Yoda4ever）

在暗夜中，只見雙瞳散發出冷光，有點讓人毛骨悚然，而睡覺中的女主感應到了狗狗的接近，整個人嚇到彈跳起來，馬上開起燈。

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一開燈後，才知道狗狗看來超無害，就真的只是肚子餓才咬著狗盆想討飯吃，但又不想吵醒主人才會靜靜地呆在床邊，等女主起床餵食。

搞笑影片上傳後，網友紛紛留言：

「快給我食物」、

「我希望我家狗狗能這樣叫醒我」、

「半夜兩點狗狗肚子餓了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】