兩汪飯後急著要去散步 媽媽故意把胸背帶藏起 結果牠們這樣破解
撰文：狗與愛的世界
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網友@doudou_kuma 養了兩隻混種（米克斯）狗狗，分別是「豆豆」和「Kuma」。
這天，兩個小傢伙剛吃飽飯就急着想出門散步，一直緊盯着網友並用眼神示意快點帶自己出門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友不打算動，便使用了拖延戰術，故意詢問起了胸背的位置。結果沒想到的是，兩隻狗狗聽到後，竟然立刻就找了出來！
事後，網友表示，豆豆與Kuma是同胎兄弟姊妹，1年多前，牠們被裝在紙箱裏一起來到這個大家庭。
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許多人看到後也是紛紛評論：
「怎麼能這麼聰明！！！」
「聰明又堅定的眼神～超帥～～～」
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