兩汪飯後急著要去散步　媽媽故意把胸背帶藏起　結果牠們這樣破解

網友@doudou_kuma 養了兩隻混種（米克斯）狗狗，分別是「豆豆」和「Kuma」。



這天，兩個小傢伙剛吃飽飯就急着想出門散步，一直緊盯着網友並用眼神示意快點帶自己出門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友不打算動，便使用了拖延戰術，故意詢問起了胸背的位置。結果沒想到的是，兩隻狗狗聽到後，竟然立刻就找了出來！

左邊是Kuma，右邊手上有花紋的是豆豆。（instagram@doudou_kuma）

事後，網友表示，豆豆與Kuma是同胎兄弟姊妹，1年多前，牠們被裝在紙箱裏一起來到這個大家庭。

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（狗與愛的世界提供）

許多人看到後也是紛紛評論：

「怎麼能這麼聰明！！！」

「聰明又堅定的眼神～超帥～～～」



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