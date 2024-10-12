史納莎在下雪天堅持要外出去玩　回來時被迫穿上天然小白襪：可愛

網友@kuu_chan_0109 家裏養了只超級可愛的雪納瑞，名叫「酷醬」。



最近，當地正在下雪，但卻依然阻擋不住酷醬想出去玩的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

穿上白色小的史納莎（X@kuu_chan_0109）

可沒想到的是，等它回家時，腳上竟然全部黏上了積雪，就好像穿了一副天然的小白襪一般可愛哈哈哈！

有得玩便是開心（X@kuu_chan_0109）

網友也解釋道，原來，今天的降雪量足足有20公分，而酷醬因為太小隻，導致腿全部陷進了積雪中，四肢就都被雪球黏上了...

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貪玩的代價。（X@kuu_chan_0109）

不過，雖然酷醬對自己的新襪子不太滿意，但今天卻玩雪玩的相當開心，也算是不虛此行了哈哈哈！

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