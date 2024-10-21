主人離世忠犬不捨離開　守候靈車旁堅持送最後一程：好好安息勿念

狗狗“布默”與主人“瑪麗亞”一直生活在厄瓜多爾。只可惜，不久前，90多歲高齡的瑪麗亞因病去世，離開了這個世界...



知道主人過世後，布默難過極了，在喪禮上寸步不離的守在身邊。甚至，在棺木移靈下葬時，直接跳上了靈車，趴在棺木旁送最後一程。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

忠犬守在主人身旁，不願離開。（facebook@Funeraria y Sala de Velaciones " Santa Rosa"）

從畫面中可以看到，布默直接跳上靈車並安靜的趴在棺木旁，即使車子緩緩移動牠也沒有動搖，堅決想送主人最後一程。

這一幕，也是讓治喪人員十分感動：

「狗狗陪着主人到最後的安息之地，牠是忠誠的偉大榜樣。」

忠犬守在主人身旁，不願離開。（facebook@Funeraria y Sala de Velaciones " Santa Rosa"）

沒錯，狗狗就是這個地球上最忠誠的生物！

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