狗狗翻出媽媽貼身內衣亂跑遇上速遞員　尷尬瞬間目光不知放哪裏

那個不是玩具啦！一名正妹飼主日前分享一個超糗經驗，某天快遞員到家裡拿包裹，沒想到這時愛犬突然衝出來還叼著自己的內衣正在玩耍，讓快遞員瞬間在原地石化，超尷尬的氣氛讓網友笑翻「肯定是因為有媽媽的味道！」



網友「Jeon-B」日前在微博分享，愛犬「燒賣」是魔天使（馬爾濟斯）和比熊混血的調皮汪星人，每天待在家裡卻有一個奇怪癖好，那就是拖著自己的貼身衣物到處亂跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗翻出媽媽貼身內衣亂跑，碰巧速遞員到家收件，場面超尷尬。（微博@Jeon-B）

某天一名物流員來到家中拿快遞，看到「燒賣」很可愛本來想要伸手摸一把，卻瞬間發現「燒賣」身上掛著女飼主的內衣，伸出的手瞬間僵硬在半空中不知如何是好，讓正妹表示場面超級尷尬。

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「燒賣」套著馬麻內衣的照片也隨之曝光，網友們看到闖禍的「燒賣」立刻笑翻，

「你家狗狗穿的挺別緻呀」、

「我的狗也這樣」、

「能想像快遞員手都伸一半又縮回去」、

「所以每次脫掉就趕緊掛起來」、

「牠以為是給牠背的包包嗎」、

「快遞員心想：狗界比人界還open嗎？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】