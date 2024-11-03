巴士司機帶狗狗一起上班　更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛

這天，哥倫比亞記者“羅佩茲”搭公交車時，遇見了十分可愛的一幕：一隻大黃狗安靜地躺在司機身後的空間裏，而司機呢，則正在專注駕駛。



但每當交通堵塞或者是等紅燈時，司機都會伸手摸摸狗狗，有時揉一下耳朵、有時摸一下頭，十分有愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

帶著愛犬一起上班（x@_jaaz_r）

羅佩茲表示，以往搭公車時，乘客大多都是自顧自地前往不同的目的地。

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但這次，大家卻都被狗狗跟司機的互動所感染，突然有了一種共同享受這段旅程的感覺。

很有愛的舉動（x@_jaaz_r）

羅佩茲不知道這隻狗狗是否經常跟主人一起上班，但如果可以選擇，她願意每天都跟他們一起搭這班公車。

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