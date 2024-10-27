帶貴婦狗上班體驗社畜生活　才20分鐘已受不了笑容僵硬：我想回家

國外一名社畜帶著自家的毛小孩上班，原先以為小狗換了新環境會很開心，沒想到過了一段時候，發現對方笑容逐漸僵硬，還用苦苦哀求的表情看著她，彷彿是在說：「我想回家。」影片曝光後引發不少迴響。



貴賓狗開心體驗社畜生活！20分鐘後已變眼神死（tiktok@kelsandtommy）

女網友凱爾西（Kelsey）有一天帶著家裡的貴賓犬Tommy一起體驗社畜生活，想著Tommy離開家中換了個新的景色應該會更開心，沒想到對方僅待了20分鐘就想烙跑，還用一種渴望的眼神看著她，像是在求救，「😐」的表情生動的出現在Tommy的臉上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人的社畜生活真的不容易：

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影片曝光後，吸引140萬人觀看，不少人紛紛留言討論，

汪：不上班可以嗎？（tiktok@kelsandtommy）

「我從沒見過狗狗露出這麼懊惱的表情」、

「我也懂，才工作20分鐘我就想走了」、

「大家其實工作20分鐘後就想溜了吧」、

「我還真沒看過狗狗這樣皺眉」、

「牠的表情好像在說：『我看夠了，現在帶我回家吧』」。



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