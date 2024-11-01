常投餵的流浪貓突然變得親近更主動住到家中　幾天後送上5大驚喜

網友的小區裏有一隻乳白色的咪，牠流浪很久了，很膽小，常常會因為熊孩子的追趕而躲到下水道。



一天夜裏，牠餓得不行來到網友家門口討飯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小區裏有一隻乳白色的咪（BestFriendsFelines）

網友看牠可憐，就給了牠吃的，沒想到這貨竟然賴上他，早晚定時定點來吃飯，到後面更是在他家住上了。

網友倒是無所謂，只覺得這貓有點能吃，一天炫8頓都不誇張。

一開始以為牠是大胃王，直到後來帶牠去看獸醫才發現這貨懷孕了。

獸醫檢查後，才知牠懷孕了。（BestFriendsFelines）

於是，網友趕快就聯繫了動保組織，給牠找了一個養胎的好住處。

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小貓被取名為「奧利安娜」開始了幸福的寄養生活，每天不是在吃就是在賣萌。

很快，奧利安娜就生了一窩小崽崽。就是…孩子沒一個像牠哈哈哈。

（BestFriendsFelines）

哦，不對，還是有相似點的，比如：能吃且胖！

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