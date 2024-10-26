貓咪與主人玩起躲貓貓 椅子底驚現異樣竟然多了1條腿：答案明顯
撰文：貓與愛的世界
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一天，網友回家後，發現自家的小貓「法拉茲」沒有像往常一樣迎接自己，他心裏就有了不好的預感，便開始四處找貓。
可是家都找遍了，也沒有法拉茲的身影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
意識到法拉茲可能跑出去丟失了，網友覺得天都塌了…
就當他打算去印尋貓啟事的時候，突然發現沙發椅下面有奇怪的聲音。
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他趕緊走過去瞧，然後發現明明只有四個椅子腿的沙發，竟然多出了一條腿。
原來，小貓不知道啥時候在沙發下面掏個洞，躲沙發底下了。
明明捅了這麼大的簍子，但小貓卻並不覺得自己做錯了什麼。
法拉茲：在丟失貓和椅子破洞這兩件事中，你覺得哪個更無法接受？
答案很明顯嘛！
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