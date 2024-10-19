遠遠看到被壓扁物體　以為常照顧的流浪貓遭遇不測　真相破涕為笑

一名男網友經常在住家附近照顧一隻流浪貓，日前他到定點去找貓咪的時候發現貓咪竟然在停車場被壓成一塊肉餅，讓他當場難過痛哭失聲，但他走近給貓咪收屍的時候竟發現是一場烏龍，讓他當場氣到笑出來。



大陸微博一名網友「擺爛吧答」貼出兩張照片，表示自己在住家附近經常餵食照顧一隻橘白相間的流浪貓，日前他到定點去找貓咪的時候發現貓咪竟然在停車場被壓成一塊肉餅，讓他當場難過痛哭失聲，但當他靠近去給可憐的浪貓收屍的時候，卻發現這一切只是烏龍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名男網友經常在住家附近照顧一隻流浪貓，日前他到定點去找貓咪的時候發現貓咪竟然在停車場被壓成一塊肉餅，讓他當場難過痛哭失聲。（微博）

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原來那個看起來像是貓咪屍體的物體其實是一個裝有食物的塑膠袋，因為被車子輾過所以整塊扁在地上，但因為內部裝的東西是橘色的，剛好跟浪貓身上的毛色一模一樣，因此遠看才會像是貓咪屍體。

一名男網友經常在住家附近照顧一隻流浪貓，日前他到定點去找貓咪的時候發現貓咪竟然在停車場被壓成一塊肉餅，讓他當場難過痛哭失聲，但他走近給貓咪收屍的時候竟發現是一場烏龍，讓他當場氣到笑出來。（微博）

後來原PO也說自己有找到浪貓了，為了不要讓這隻浪貓繼續在街上遭受危險，他思考一陣後決定將這隻貓咪帶回家。

原來的浪貓還是非常健康的。 (微博)

爆笑照片在網路上瘋傳，網友留言表示

「其實也不能怪原PO眼花，有養寵物的或是做中途的人常常看到路上有相似的物體都怕是動物的屍體」、

「把我的眼淚還給我」、

「你還真別說，昨天高速公路上我還真的看到有一隻貓貓被壓成肉餅了好可憐」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】