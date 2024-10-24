貓咪在收容所呆等61天未能找到新家　義工1方法成功替牠改變命運

紐約上州（Upstate New York）的一家收容所接收到了一隻被主人拋棄的小貓「迪懷特」（Dwight），牠是一隻非常特別的貓貓。



每當有人靠近牠的宿舍時，迪懷特就會伸出爪子請求握手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻小爪伸了出來，牠想與人多親近。（tiktok@lisacech）

只要有人肯過去握牠的大爪子，小貓就特別高興，甚至會發出快樂的呼嚕聲。

與貓咪握手的影片，引起大家關注：

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然而這樣可愛的小貓在收容所待了61天也沒有人願意領養牠。

無奈之下，工作人員只能在網上曬了迪懷特求握手的視頻。

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沒想到小傢伙還真的得到了很多的關注，世界各地的人都想要領養牠。

後來，經過審核，小傢伙已經被新罕布什爾州（New Hampshire）的一個小哥領養了。

小貓咪終於等來了肯握住牠手的那個人~

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