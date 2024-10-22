常陪左右的狗好友離世　貓咪徘徊在牠床前　無聲告別：好想你呀

12年前，網友@布里 19歲生日的第二天，她在收容所領養了一隻小狗——2歲的巴尼。



巴尼是一隻非常友好的狗狗，布里很快就和牠成為了好朋友，並且決定以後就只養巴尼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直到有一天，布里看到了一隻待領養的小貓，牠有着小鬍子花紋，特別可愛。

好友狗狗離世，貓咪很是傷心。（TikTok@breeseff）

儘管她提醒自己，不養別的寵物，但還是會總想起牠，於是隔了幾周去看這隻小貓，發現牠沒被收養，最終將牠帶回了家。

小貓被取名「斯塔奇」，來家裏的那一天正好是狗狗巴尼被收養的7年紀念日。

都說小貓咪來新環境會害怕，但沒想到巴尼和斯塔奇一見如故，讓牠很快適應新家。

跨越種族的深厚友誼，真的令人感動：

+ 13

網友特別開心，她說：

巴尼是一隻很喜歡小貓的狗狗，但從未有一隻貓喜歡牠，斯塔奇是個例外。

就這樣，巴尼和斯塔奇成為了最好的朋友，牠們形影不離。

但時間一點點過去了，巴尼14歲了，牠老了，病了。

一天去往醫院的路上，再也沒能醒來。

斯塔奇很疑惑，牠不明白狗窩為什麼是空蕩蕩的，也不懂為什麼主人們帶着巴尼離開，回來的時候卻只帶回了牠的項圈。

巴尼去世後的幾天，斯塔奇會一直看着巴尼的床，有時候會坐在床中間，到處嗅聞，然後沉思。

網友猜測牠可能已經知道巴尼離開了。

後來，巴尼的骨灰被帶了回來，斯塔奇蹭了蹭那冷冰冰的盒子，像是無聲的告別。

大家看到這樣的場景都很難過，只能持續關愛和照顧牠，一點點的幫助斯塔奇走出來。

網友說：

再沒有一隻狗能取代巴尼在斯塔奇心中的位置，如果我以後再養寵物，我希望牠是天堂裏的巴尼為斯塔奇選好的夥伴~

延伸閱讀：貓咪外出散步後總會帶東西回家 這次竟是1張中獎彩票：招財貓？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】