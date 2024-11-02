黑白流浪貓跑到車裏生小孩　車主1舉動讓牠們都很幸福：無私奉獻

網友有一段時間沒有開車，這天想要出門的時候，卻意外發現自己的車被小貓佔領了。



原來，不知道啥時候，一隻流浪奶牛貓鑽到了車裏，然後生下了一窩寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓媽媽看到網友的時候，心裏有些忐忑，似乎很怕被趕走。

如果流浪貓霸佔了你的車子，你會怎樣做？（the dodo）

網友一開始想着是將這一家子從車裏抱出來，然後好好照顧牠們。

但被貓媽拒絕了，牠更想帶着孩子在車裏生活。

流浪貓們已把車子當成自己的家：

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於是，網友放棄了開車，並準備了一個紙箱放在了車裏，打造了一個舒適的貓窩。

就這樣，小貓一家在車裏住了很久很久，一直住到所有的崽崽都長大可以外出探索世界。

車子已成貓咪們的安樂窩。（the dodo）

雖然，網友很長一段時間都沒有用車不方便，但看着活潑健康的小貓，卻覺得很值得。

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