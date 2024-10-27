近年這種貓咪在英美大受歡迎　專家揭混種背後黑暗面：不要買賣

英國媒體與動物專家近期發現，社群上開始大量出現，一種外型極為奇異、好似外星人的貓咪，經過追查溯源後發現，這是一種被人類故意為了「奇特樣貌」，進而強行混種培育的貓，由於牠獨特外貌、成功在社群引發熱議，讓不少專家緊急公開喊話，呼籲大家不要購買，因為牠們存在嚴重健康缺陷，購買只會造成更多悲劇與不幸事件發生。



綜合《衛報》等英媒報導，單純從外貌來看，這種貓咪表面絲毫沒有毛髮或鬍鬚，皮膚更存在大量皺摺，乍看之下與惡霸犬（XL bully dog）很神似。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

外型極為奇異的惡霸外星貓，是以無毛與短腿貓基因混合而生。（instagram@bullycatsuk）

惡霸外星貓雖然大受歡迎，但專家籲大家不要購買：

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根據動物專家調查發現，這種外星貓並不是天然物種，而是有業者刻意將無毛的斯芬克斯貓（sphynx cats）基因，與一種短腿的曼赤肯貓（munchkin cats）基因進行混種，才培育出這款外型極為奇異的貓咪。

惡霸外星貓（instagram@bullycatsuk）

前面提及的兩種貓，都是經過自然突變而成，而外星貓被人類刻意混種產生後，成長過程中，將面臨一連串健康問題，像是無毛無鬍鬚，讓貓咪難以和同類互動溝通，體溫調節能力低下、且更容易被晒傷和皮膚受傷；混入短腿基因，也會造成貓咪出現關節炎等症狀，嚴重影響其行動力，有動物專家推估，這種人為刻意混種的外星貓，壽命很可能比一般貓咪「至少減少6年（或以上）」。

外型極為奇異的惡霸外星貓，是以無毛與短腿貓基因混合而生。（instagram@bullycatsuk）

大批動物團體大聲疾呼，希望民眾不要為了好奇或嘗鮮，花錢購賣這種刻意培育的動物，自然觀察基金會（NatureWatch Foundation）指出，

近年來，我們已在狗的世界裡，看到愈發極端的繁殖行為。如今，無良的人們正在以同樣的方式，將注意力轉移並開始剝削貓咪，所有這一切都只是為了滿足貪婪，和社交媒體上的讚數。

外型極為奇異的惡霸外星貓，是以無毛與短腿貓基因混合而生。（instagram@bullycatsuk）

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