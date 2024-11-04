貓咪打翻花盆後被抓回現場強行拍下罪證　網民看後表示：毫無悔意

老實說，貓貓不可能不犯錯。犯錯以後怎麼辦呢？



鏟屎官們最常見的做法是把貓拉回現場，一邊教育，一邊拍合照。

小紅薯鏟屎官@崔風機給家裏的拆家貓拍了一組合照，貓貓的表情太有趣了，一看就讓人笑瘋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓貓的表情太有趣了（小紅薯@崔風機）

從貓貓的眼神裏看出，他知道錯了，現在就是後悔，很後悔。

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既然錯了，你說怎麼拍就怎麼拍吧，貓貓不反抗。

但上次錯了，關下次什麼事兒？下次貓貓還要繼續犯錯。

花盆裏種的朱頂紅是怎麼跑出來的？

貓：是我翻出來的，我錯了！

跟朱頂紅比一比，還是貓貓腦袋大。

仙人掌也跑地上來了？

貓：不要問，我先說，是我弄出來的，我錯了！

我都說我錯了，你還要怎樣嘛！（再責怪，貓貓可要委屈了）

種仙人球的花盆打破了，不用問就知道，還是貓打破的。

貓：對對對，就是我！

貓：拍好了嗎？我知道錯了！



貓貓知道錯了，當時也後悔了，但下次還敢。

貓貓知道錯了，當時也後悔了，但下次還敢。（小紅薯@崔風機）

還有的貓貓更是過分，毫無悔意，絕不認錯。

鏟屎官@一隻狐狸在睡覺下班回到家，看到家裏的貓咪一屁股坐在綠植上。被人看到了拍照，貓貓也毫不害怕，穩穩地坐着，理直氣壯。

貓咪一屁股坐在綠植上，還理直氣壯的。（@一隻狐狸在睡覺）

貓貓覺得自己沒錯，自己不過是找了一個舒服的「墊子」坐着罷了，哪裏有什麼錯。

植物就是最佳的「墊子」（@一隻狐狸在睡覺）

有錯也是花盆的錯，是花盆先誘惑貓的。

一隻貓經不過花盆的誘惑，一頭栽在花盆裏睡着了。鏟屎官第一眼看過去，還以為自己種出來什麼怪物了呢。

是種出了喵星人嗎？（x@yeliqm）

還好不是怪物，是一隻可愛的小貓。

睡覺不止佔用一個盆，佔用兩個盆把身體舒展開來睡。

睡兩個盆會更舒服？（x@yeliqm）

可是，睡着後的貓貓好可愛呀，鏟屎官瞬間就原諒了。

睡着後的貓貓好可愛呀，鏟屎官瞬間就原諒了（x@yeliqm）

養了貓貓還想養綠植，鏟屎官們說起來都是一把辛酸淚。原本想象的畫面是貓貓可愛，綠植茂盛，家裏一片歲月靜好的樣子。

可現實是，一些貓貓把綠植當玩具，不嚯嚯死不甘心。

@張鬼鬼：嚯嚯了綠植，我們還會打一會兒太極呢。

@深谷幽蘭：這樣都防不住貓！

@00oOo00：誰能想到我原來還種過花呢，現在是貓貓專屬拉屎小花盆。

@Queen°👑💋：我家這盆花已經憑孩子的一己之力搞禿了。



那養了貓以後是不是就不能養綠植了？

當然不是，鏟屎官自有貓貓和綠植並存的妙招。

鏟屎官@叫巴巴就行就找到了家裏貓貓和綠植並存的辦法，原本空蕩蕩的貓籠子再次利用起來，把喜歡的綠植都放進籠子裏。

這樣，既觀賞到了綠植，還能讓綠植免遭貓貓的破壞。

盆栽很安全，貓咪也很安全（@叫巴巴就行）

這個方法真不錯，把綠植關起來不僅保護了綠植，其實也保護了貓貓。

一些對貓有毒的植物都可以關起來養，貓貓完全碰不到。

保護綠植你有什麼好方法呢？來留言區交流一下呀~

我現在要麼種樹，要麼養仙人球，家裏四隻貓貓完全不碰，綠植們很安全。

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