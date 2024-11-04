貓咪打翻花盆後被抓回現場強行拍下罪證 網民看後表示：毫無悔意
老實說，貓貓不可能不犯錯。犯錯以後怎麼辦呢？
鏟屎官們最常見的做法是把貓拉回現場，一邊教育，一邊拍合照。
小紅薯鏟屎官@崔風機給家裏的拆家貓拍了一組合照，貓貓的表情太有趣了，一看就讓人笑瘋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從貓貓的眼神裏看出，他知道錯了，現在就是後悔，很後悔。
既然錯了，你說怎麼拍就怎麼拍吧，貓貓不反抗。
但上次錯了，關下次什麼事兒？下次貓貓還要繼續犯錯。
花盆裏種的朱頂紅是怎麼跑出來的？
貓：是我翻出來的，我錯了！
跟朱頂紅比一比，還是貓貓腦袋大。
仙人掌也跑地上來了？
貓：不要問，我先說，是我弄出來的，我錯了！
我都說我錯了，你還要怎樣嘛！（再責怪，貓貓可要委屈了）
種仙人球的花盆打破了，不用問就知道，還是貓打破的。
貓：對對對，就是我！
貓：拍好了嗎？我知道錯了！
貓貓知道錯了，當時也後悔了，但下次還敢。
還有的貓貓更是過分，毫無悔意，絕不認錯。
鏟屎官@一隻狐狸在睡覺下班回到家，看到家裏的貓咪一屁股坐在綠植上。被人看到了拍照，貓貓也毫不害怕，穩穩地坐着，理直氣壯。
貓貓覺得自己沒錯，自己不過是找了一個舒服的「墊子」坐着罷了，哪裏有什麼錯。
有錯也是花盆的錯，是花盆先誘惑貓的。
一隻貓經不過花盆的誘惑，一頭栽在花盆裏睡着了。鏟屎官第一眼看過去，還以為自己種出來什麼怪物了呢。
還好不是怪物，是一隻可愛的小貓。
睡覺不止佔用一個盆，佔用兩個盆把身體舒展開來睡。
可是，睡着後的貓貓好可愛呀，鏟屎官瞬間就原諒了。
養了貓貓還想養綠植，鏟屎官們說起來都是一把辛酸淚。原本想象的畫面是貓貓可愛，綠植茂盛，家裏一片歲月靜好的樣子。
可現實是，一些貓貓把綠植當玩具，不嚯嚯死不甘心。
@張鬼鬼：嚯嚯了綠植，我們還會打一會兒太極呢。
@深谷幽蘭：這樣都防不住貓！
@00oOo00：誰能想到我原來還種過花呢，現在是貓貓專屬拉屎小花盆。
@Queen°👑💋：我家這盆花已經憑孩子的一己之力搞禿了。
那養了貓以後是不是就不能養綠植了？
當然不是，鏟屎官自有貓貓和綠植並存的妙招。
鏟屎官@叫巴巴就行就找到了家裏貓貓和綠植並存的辦法，原本空蕩蕩的貓籠子再次利用起來，把喜歡的綠植都放進籠子裏。
這樣，既觀賞到了綠植，還能讓綠植免遭貓貓的破壞。
這個方法真不錯，把綠植關起來不僅保護了綠植，其實也保護了貓貓。
一些對貓有毒的植物都可以關起來養，貓貓完全碰不到。
保護綠植你有什麼好方法呢？來留言區交流一下呀~
我現在要麼種樹，要麼養仙人球，家裏四隻貓貓完全不碰，綠植們很安全。
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