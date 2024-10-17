7年前與流浪貓邂逅相遇　更因1個溫柔輕撞定下終生：牠很愛我

7年前，妹子@stinky_boots 在自家門廊上坐着發呆，突然發現有一隻小貓朝着她走了過來。



她對這貓比較眼熟，不止一次看到牠在附近溜達，當時家人們都猜測這隻貓是樹林裏野貓群的一員。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

與貓咪的相遇，就在這條冷清的小路上。（x@stinky_boots）

像是這類型的貓，其實是對人不太親近的。

但妹子也是無聊，就招呼了牠一聲，小貓還真過來了，然後用頭撞她。

儘管妹子沒接觸過貓，不知道這是貓的經典動作，但她心裏卻有一種感覺：這貓愛我！！！

沒想過，與貓咪相遇並結下不解緣，就在7年前這天：

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於是，給牠取名字「小靴子」，還懇求家人收養牠。

但全家投票，只有麻麻同意養貓，老爸和奶奶都不贊同，沒辦法母女倆就組成了可憐巴巴cp，每天在院子裏跟貓玩。

直到天氣越來越冷……

一天奶奶回家時發現這對可憐巴巴cp穿着棉外套在院子裏逗貓，她都無語了，就讓他們把貓帶屋裏來。

從此，小靴子就成為了有家的貓。

小靴子來了家裏不久後，妹子才知道牠的經歷。

原來，小靴子曾經是一隻寵物貓，因為前主人養了狗就將牠拋棄了。

但經歷了這些事的小靴子並沒有怨恨人類，反而非常親近新的家人，用自己獨特的魅力給家人們帶來了快樂。

很快，7年的時間過去了，小靴子已經是隻老貓了。

妹子還是很愛牠，她無比感恩有貓陪伴的每一天，還說：

「我覺得是貓選擇了我，而不是我選擇了牠，謝謝小貓，我超幸福。」

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