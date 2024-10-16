當孩子遇上貓咪時　笑中帶淚畫面鏟屎官們秒懂　喵星人：對我不好

有鏟屎官提出：家有小學生不建議養貓！為什麼呢？請看鏟屎官從家裏發出的現場畫面。



小紅薯鏟屎官@dtt家裏有貓，也有小學生。小學生在家學習時，總忍不住想擼貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

面前放著視頻，而懷裏抱著貓貓。

貓咪表示：能放手了嗎？（擼貓教授提供）

貓：

誰說貓天天在家玩，不用學習的？我現在就在學習（被迫的）

。

偶爾想過反抗，但轉念一想還是算了。忍忍吧，孩子要去學校上學了。

姐姐終於要去上學了，出門前還要吸一吸貓。

貓：

再忍忍，就忍一分鐘，接下來白天的時候我都可以安安靜靜在家睡覺。

再忍一忍便好了（擼貓教授提供）

只有家有小學生的不建議養貓嗎？

不不不，很快更多的鏟屎官趕來，用家裏的親身經歷告訴大家：家有幼兒園學生、初中生、高中生都不建議養貓。

看著鏟屎官們曬出的孩子和貓貓在一起的畫面，我的心都被暖化了。

你也能秒懂的瞬間：

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@是大園子啊🎈：幼兒園也不適合

@小嗎嘍🐵：跟小孩玩累了，哈哈哈，直接攤在這了。

@咖啡：家有高中生也不適合養貓

@哼哼哈hi：2歲不到的娃，讓我把貓放倒，他倆好一起睡。

@是吳吳子啊：姐姐教彈琴，貓：我不想學彈琴！

@靜夜思雨：被大姐姐折磨，貓：反抗不了，那就閉目忍一會吧！

@牛牛_周：姐姐的愛，貓貓一臉生無可戀

@Mono：生無可戀…...貓：看我表情，你就知道我心情！

@冰：侄女抱貓

@饅頭家歐麻：無可奈何，但還是要忍著。

@芬達小肥貓：弟弟才三個月，哥哥已經生無可戀了。

@彬彬的後花園：哥哥非常寵，除了經常發大癮突然抱著貓頭狂親。

@披著涼皮的狼：我們家雙方都很客氣

@Mulala：哥哥去上課了，玩具盒就是我的了。

@Vere_echo：哈哈哈哈哈太真實了，我都30+了，我收假回單位那天，我聽著我媽抱著我家貓說，姐姐這就走啦，咪咪能睡整覺了。



貓好！孩子好！家長好！

其實不管到哪個年齡段，人類愛貓貓都是這樣的。

當孩子和貓一起玩耍時，家長一定要引導孩子和貓好好相處，別讓孩子和貓貓受傷。

同時，要對自己家貓貓的性格足夠了解，是個性十足不喜歡被人抱的貓貓，還是隨便rua不愛反抗的貓？不同性格的貓貓，要引導孩子用不同的方式跟貓貓玩耍。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】