空紙箱卻在落地窗倒影中出現貓咪　介乎有與無之間？薛丁格的貓？

到底是怎麼回事？最近一張神奇的照片在網路上瘋傳，一名網友在家裡拍到紙箱內空空如也，但窗戶倒影卻顯示出紙箱內有一隻貓，這隻介於有跟沒有之間的貓咪照片吸引百萬人朝聖，不過都沒有人能破解其中的原理。



X(原推特)一名來自西班牙的畫家伊盧斯特拉(Belén García Ilustra)在家中拍下一張神奇的照片，只見房間角落放著一個空紙箱，但旁邊的落地窗卻折射出貓咪的身影，奇怪的照片讓貓咪介於有和沒有之間，變成了真正的「薛丁格的貓(Schrödinger's cat)」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名網友在家裡拍到紙箱內空空如也，但窗戶倒影卻顯示出紙箱內有一隻貓，這隻介於有跟沒有之間的貓咪照片吸引百萬人朝聖，不過都沒有人能破解其中的原理。（x@BegarthIlustra）

奇特的無P照片在網路上瘋傳，吸引超過百萬網友朝聖，不少網友留言表示

只要不打開落地窗去觀測一名網友在家裡拍到紙箱內空空如也，但窗戶倒影卻顯示出紙箱內有一隻貓，這隻介於有跟沒有之間的貓咪照片吸引百萬人朝聖，不過都沒有人能破解其中的原理。貓，貓可以是在箱子裡或者不在箱子裡

「這是PS照片吧少唬我了」、

「所以這隻貓咪會穿牆術」。



事後伊盧斯特拉也解釋這張照片的原理，原來是他放了兩個一模一樣紙箱，一個放在室內一個放在室外，虎斑貓是走到了外面的紙箱裡面，所以在室內才會給人感覺貓咪為什麼不在紙箱內的錯覺。

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