小貓被困在12米高樹上　暖心男靠美食誘惑成功救起　更有幸福結局

最近，美國長島，有路人聽到樹上傳來貓叫聲，抬頭一看發現是一隻小貓被困在了樹上。



於是，大家立刻聯繫了貓咪救援機構。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓被困在12米高樹上，暖心救援故事即展開。（John·Debacker）

很快，工作人員@John·Debacker來到了現場。

這隻小貓被困在了12米高的樹上，梯子不夠高，救援十分有難度。

沒有辦法，小哥只能用貓罐頭誘惑貓貓移動，但貓太害怕了，一步都動不了。

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小哥很有耐心，一直在旁邊鼓勵牠，就這樣雙方僵持了一段時間後，貓貓選擇勇敢的往下跳，而小哥穩穩地就接住了牠。

那場景就像是王子接住了公主~

後來，小貓被送到了救助中心，並取名為「Oakley」，已經進入領養程序中啦~

希望牠能找一個好人家哦~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】