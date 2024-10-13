小貓被困在12米高樹上 暖心男靠美食誘惑成功救起 更有幸福結局
撰文：貓與愛的世界
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最近，美國長島，有路人聽到樹上傳來貓叫聲，抬頭一看發現是一隻小貓被困在了樹上。
於是，大家立刻聯繫了貓咪救援機構。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很快，工作人員@John·Debacker來到了現場。
這隻小貓被困在了12米高的樹上，梯子不夠高，救援十分有難度。
沒有辦法，小哥只能用貓罐頭誘惑貓貓移動，但貓太害怕了，一步都動不了。
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小哥很有耐心，一直在旁邊鼓勵牠，就這樣雙方僵持了一段時間後，貓貓選擇勇敢的往下跳，而小哥穩穩地就接住了牠。
那場景就像是王子接住了公主~
後來，小貓被送到了救助中心，並取名為「Oakley」，已經進入領養程序中啦~
希望牠能找一個好人家哦~
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