咖啡廳每星期搞活動替貓咪們尋家　盡情互動接觸　歡笑中帶著愛

每個月第一個星期五，美國布魯克林貓咖就會舉辦一個非常有意思的脱口秀。



觀眾除了人類還有數十隻正在尋找新家的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美國布魯克林貓咖就會舉辦一個非常有意思的脱口秀，就是為貓咪們尋永遠的家。（the dodo）

貓圍繞在兩腳獸的身邊，有的和人類坐在一起。

你對牠有興趣嗎？（the dodo）

在表演之前，大家都可以盡情地撫摸和逗弄這些小貓。

脫口秀表演時，大家還能與貓咪互動：

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每一場脱口秀演出都是經過精心準備的，節目陣容有主持人，製作人以及喜劇演員們。

因為小貓是最不守規矩的觀眾，經常會衝上舞台大鬧，甚至毆打麥克風，所以每次脱口秀表演都會伴隨混亂，表演者經常需要即興發揮。

貓咪們等候有心人帶牠們回家！（instagram@Brooklyn Cat Cafe）

儘管如此，大家還是對演出充滿激情。

畢竟…每次演出之後，都會有一些貓咪觀眾有機會找到永久之家~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】