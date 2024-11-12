金毛照顧汪寶寶已很累 突然貓同伴1個舉動讓牠脫身：可以去休息
撰文：聯合新聞網
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有當媽的人都知道，帶孩子超級累，這隻金毛尋回犬媽媽面對一直哭泣的狗崽束手無策，而一旁的貓咪看不去，立刻化身無償保姆，對著狗狗親親抱抱，此時，狗媽媽見機會難得，趕緊腳底抹油開溜，休息去囉。
國外有網友於社群網站上傳一則影片，片中一隻金毛尋回犬媽媽眼神透露著百般無奈，並露出疲態。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
顯然面對自己出生不久的寶寶不斷嚶嚶叫，感到束手無策及心累，而在一旁的貓咪看著狗媽媽露出一副：
小寶寶哭成這樣，你不哄哄牠嗎？
的表情。
喵星人照顧小狗，也很體貼暖心：
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在原地看了好幾秒鐘後，實在是於心不忍，瞬間保姆魂上身，牠舔了舔狗狗，接著環抱著狗寶寶，然後繼續舔舔牠的頭以及手，神奇的是，狗狗真的就漸漸停止了哭泣，而狗媽媽見狀立刻腳底抹油快閃，旁邊納涼去。
對此網友表示，可以看的出來狗媽媽很累了，貓咪真的很有愛，這畫面太珍貴了。
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