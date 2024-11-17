解開貓咪討厭關門之謎　狂拍門除好奇心外　竟然是關心你的表現

養貓的鏟屎官可能都會有這樣的體會：只要我們將一扇門關起來，貓咪可能就會用爪子探進門縫、拍打門，甚至發出煩躁的叫聲。



貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

那如果我們需要關門，又不想貓咪撓門的時候，應該怎麼做呢？

在給出答案之前，我們不妨先來探究一下，究竟為什麼貓咪會這麼討厭一扇關著的門？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

其實這背後存在幾個原因。

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一、好奇心與控制慾

你或許聽說過「好奇害死貓」這句俗語，其實一點都沒錯，貓咪這種生物天生具有強烈的好奇心，並且有著對環境的強烈控制慾。

當一扇門關上時，貓咪不知道門後發生了什麼，這種「不知道」的感覺讓牠們非常不安。

獸醫行為學家Karen Sueda指出，貓咪往往會因為擔心錯過什麼而感到焦慮。對牠們來說，門後的世界充滿了未知，而牠們渴望掌握和了解一切。

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

二、領地意識與掌控欲

貓咪喜歡掌控牠們的領地，這種控制慾是牠們在野外生存的本能。

在家庭環境中，這種本能表現為牠們對房屋各個區域的“監督”。一扇關著的門阻礙了牠們對環境的全面掌控，從而引發牠們的不安情緒。

正如貓行為顧問Ingrid Johnson所說，貓不僅是捕食者，也是獵物，牠們需要時刻感到安全，而關閉的門破壞了這種安全感。對貓咪來說，你的屋子，就是牠的領地之一。而你將門關掉之後，牠會認為你是在「挑釁」牠。牠會迫切地想要看看牠的領土 發生了什麼事。

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

三、擔心主人的安危

貓喜歡得到主人的關注——而關著的門切斷了這種關注。與此同時，主人對貓咪來說是家裏最親密的人，當你消失在一扇門後，貓咪會本能地擔心你的安危，想要知道你的現狀。

2017年發表在《行為過程》雜誌上的一項研究表明，大多數貓更喜歡與人互動，而不是其他刺激，包括食物和玩具。所以別懷疑，貓咪鍥而不捨地撓那扇門，其實也是出於對你的關心和愛。

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

那麼，瞭解清楚背後的原因後，我們應該如何避免貓咪撓門的情況發生呢？

方法一：不關門

這當然是最簡單直接的解決辦法啦哈哈~

方法二：安裝一扇小貓門

如果你的卧室門允許的話，可以考慮在下方安裝一扇小小的可供貓咪自由進出的貓門，這樣既可以解決必須關門的問題，也可以解決貓咪想要進卧室的的需求。

當然，如果你關門的目的是不想貓咪進入卧室打擾，那這條方法請忽略~

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

方法三：樹立原則 保持一致性

為了減少貓咪因關閉的門而產生的焦慮，寵物主人應該在房屋管理上保持一致性。例如，如果你不希望貓咪進入某個房間，那麼無論何時都應該保持這個區域對貓咪禁閉，而不僅僅是在有客人來訪時才關閉門。

時間久了，貓咪慢慢也就知道這個區域是無論如何進不去的，不屬於牠的「領地」，慢慢地也就放棄撓門了。

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

方法四：轉移注意力

有時貓咪對關門表現出的抗拒反應是因為想要尋求關注，想要主人的陪伴。如果主人此時恰好沒有時間陪伴貓咪，不妨為貓咪安排一些可以轉移注意力、打發時間的活動或者遊戲。

比如：貓抓板、會動的逗貓玩具、慢食盆、啃咬玩具等等。平時不用的時候玩具可得收起來，而且要定期換新，才有新鮮感哦~

貓咪狂拍門的原因是？（波奇網提供）

不過，有時貓咪對關門表現出的反應非常過激，比如出現狂躁叫聲、耳朵貼平和嘶吼等明顯的焦慮行為，寵物主人應考慮帶牠們去看獸醫，以排除潛在的健康問題哦。

理解貓咪為什麼討厭關著的門，可以幫助我們更好地照顧牠們，為牠們提供一個更加穩定和安全的生活環境。

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