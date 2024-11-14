小黑貓意外結識5個橘色天使 一見如故猶如兄弟 義工們有個願望
撰文：貓與愛的世界
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上個月，動物救助中心收容了5隻橘貓，當時牠們都比較瘦小，好在能吃能拉，餵了一段時間之後就變成胖胖仔了。
也就在這時，有人在汽車發動機裏發現了一隻被拋棄的小黑貓，牠是個孤兒，很需要朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
救助中心一聽：這不巧了嘛，我們這裏正好有5隻小橘，於是便將這隻小黑也接了過來。
短暫地隔離後，小黑和小橘們就見面了。
牠們一見如故，關係好的就像是一個媽生的。
小貓們很喜歡一起追着玩，還喜歡窩在兩腳獸身上撒嬌。
有這麼一群小夥伴在，小黑每天都玩的電量耗盡。
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因為關係太好，所以大家都希望小傢伙們能去同一個家，一起長大。
雖然知道希望有些渺茫，但萬一呢~
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