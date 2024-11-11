垃圾屋裏救出潔白耳聾貓 性格決定性命 讓牠提早走進快樂新家庭
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，美國紐約的一支救援小隊接到了求助，有一些被囤積的小貓需要幫助。
志願者們很快前往現場，在那個充滿垃圾的公寓裏，發現了很多髒兮兮的小貓，大家將這些貓全部帶到了救助中心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
在這些小貓中，有一隻格外憂傷的白貓引起了志願者的注意。
牠看起來很疲憊，兩眼無神，重點是聽不到任何的聲音。
後來，這隻小貓被取名為「九雲」，因其特殊情況被送到了寄養人的家裏單獨照顧。
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這個寄養家庭非常乾淨，有各種各樣的玩具，還有明亮的大窗戶，而且沒有其他小貓，這對於聾貓來說非常友好，意味着牠不會被其他貓的突然動作而嚇到。
九雲很喜歡新家，牠終於有屬於自己的床。
可以到處看風景……
還能愉快的捕捉陽光……
儘管從小就在狹窄骯髒的環境中長大，但九雲依然樂觀開朗，牠很親人。所以，差不多4個月的寄養時間就確定九雲是一隻非常適合家養的小貓。
於是，牠提早畢業進入到了領養程序裏，相信未來的生活一定會更幸福的~
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