購物中心頂層出現貓咪住客 不敵食物陷阱秒被捕：牠已逃家1年多
撰文：貓與愛的世界
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英國紹森德（Southend）維多利亞購物中心發現自家商場的房頂上有一隻貓，而且牠似乎住了有好一段時間了，不少顧客都曾看到過牠。
擔心小貓遇到了什麼麻煩，商場就通知了救助中心來幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很快，動保組織和消防部門一起展開行動，設置了一個裝滿食物的陷阱，等待時機。
沒想到的是：貓貓的弱點就是吃，基本上沒有耗費任何精力就被抓住了。
後來，小貓被送到獸醫院進行檢查，大家發現牠的身體裏有晶片，是一隻有家的小貓。
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於是，根據晶片上的訊息很快就找到了主人。
原來，貓貓名叫「洛基」，在去年9月的時候就失蹤了，鏟屎官找了牠很久。
卻不成想這貨直接來到了家附近的購物中心討生活，然後還在人家房頂上定居了……
好在現在又回家了，以後可別亂跑啦，外面哪有家裏好~
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