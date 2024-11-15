西伯利亞森林貓常被人誤會長得很胖 洗澡後照片曝光 網民不敢信
撰文：擼貓教授
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一隻西伯利亞森林貓本身毛量就驚人，現在天氣轉冷，貓貓開始增厚貓毛過冬，貓毛量就更大了。
一眼看上去，整個貓都是毛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不要被眼睛騙了，以為貓貓就很壯碩。
貓主人用紅線標出貓貓的身體部分，其實貓貓身體本身並不大。
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貓咪本體：
不信嗎？洗個澡來證明。
洗澡後，就能看出貓貓的身體有多大了。
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原來鰲拜貓貓全靠毛撐着，不是實心的。
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