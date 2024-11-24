金毛尋回犬趁家中沒人時有大膽舉動被揭露 網民一致認為：貓教的
撰文：狗與愛的世界
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網友@maru20316 家養了一隻大金毛和一隻貓咪，雖然平常都很乖巧，但每當自己出門後，就會變得不一樣。
平常，因為清潔和飲食的問題，網友不准牠們爬到餐桌上玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
而這天讓網友沒想到的是，在她出門後，金毛竟然直接爬到了餐桌上開始側躺，還享受的把眼睛閉上睡覺，十分的愜意！
開心的金毛～
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許多人看到後紛紛表示：
「好可愛！家裏沒人的時候，就是自由時間了。」
「不知道主人回來的時候會不會即時跳下桌。」
「沒有主人的時候就要大膽的睡在桌子上。」
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