金毛尋回犬趁家中沒人時有大膽舉動被揭露　網民一致認為：貓教的

網友@maru20316 家養了一隻大金毛和一隻貓咪，雖然平常都很乖巧，但每當自己出門後，就會變得不一樣。



平常，因為清潔和飲食的問題，網友不准牠們爬到餐桌上玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗趁主人外出趴在餐桌上，渾然不知自己已經被攝影機給錄了下來（X@maru20316）

而這天讓網友沒想到的是，在她出門後，金毛竟然直接爬到了餐桌上開始側躺，還享受的把眼睛閉上睡覺，十分的愜意！

狗狗趁主人外出趴在餐桌上，渾然不知自己已經被攝影機給錄了下來（X@maru20316）

開心的金毛～

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許多人看到後紛紛表示：

「好可愛！家裏沒人的時候，就是自由時間了。」

「不知道主人回來的時候會不會即時跳下桌。」

「沒有主人的時候就要大膽的睡在桌子上。」



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